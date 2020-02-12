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Вышел трейлер фильма "Охота", который раскритиковал Дональд Трамп

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Фильм выйдет 13 марта 2020 года.

В среду, 12 февраля, в сети появился трейлер фильма "Охота" от шоураннера "Остаться в живых" и недавних "Хранителей" Дэймона Линделофа. Видеоролик опубликован на YouTube-канале JoBlo.

В сюжете история 12 незнакомцев, которые просыпаются в глухом лесу. Они понятия не имеют, где находятся и как здесь оказались. После начинается настоящая бойня, на эту группу людей начинается охота. 

Фильм должен был выйти еще прошлой осенью, но Universal перенес премьеру из-за очередных массовых расстрелов в США. Кроме того, киноленту уже успел раскритиковать Дональд Трамп. Президент США заявил, что в фильме убивают представителей рабочих классов и консерваторов, а убийцами выступают либералы.

Кинолента выйдет 13 марта 2020 года. 

Ранее мы сообщали о том, что в сети появилось видео со съемочной площадки "Отряда самоубийц 2".

Видео:JoBlo/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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