Вышел трейлер фильма "Охота", который раскритиковал Дональд Трамп

Фильм выйдет 13 марта 2020 года.

В среду, 12 февраля, в сети появился трейлер фильма "Охота" от шоураннера "Остаться в живых" и недавних "Хранителей" Дэймона Линделофа. Видеоролик опубликован на YouTube-канале JoBlo.

В сюжете история 12 незнакомцев, которые просыпаются в глухом лесу. Они понятия не имеют, где находятся и как здесь оказались. После начинается настоящая бойня, на эту группу людей начинается охота.

Фильм должен был выйти еще прошлой осенью, но Universal перенес премьеру из-за очередных массовых расстрелов в США. Кроме того, киноленту уже успел раскритиковать Дональд Трамп. Президент США заявил, что в фильме убивают представителей рабочих классов и консерваторов, а убийцами выступают либералы.

Кинолента выйдет 13 марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появилось видео со съемочной площадки "Отряда самоубийц 2".

Видео:JoBlo/YouTube