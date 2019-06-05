В сети появился трейлер фильма "К звёздам" с Брэдом Питтом

Премьера фильма намечена на 20 сентября 2019.

Кинокомпания 20th Century Fox выпустила первая трейлер фантастического триллера "К звездам" с Брэдом Питтом в главной ролик. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале студии.

По сюжету картины инженер армейского корпуса отправляется в космос на поиски отца, который 20 лет назад отправился на поиски внеземной цивилизации.

Режиссером "К звездам" выступил обладатель "Серебряного льва" Джеймс Грэй. Помимо Питта в картине сыграли Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга, Джейми Кеннеди, Рави Капур, Джон Ортис и другие. Премьера фильма намечена на 20 сентября 2019.

Видео и фото: 20th Century Fox