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В сети опубликован трейлер фильма "Его последнее желание", где главные роли сыграли оскороносные актёры Бен Аффлек ("Операция Арго", "Исчезнувшая") и Энн Хэтэуэй ("Отверженные", "Тёмный рыцарь").
По сюжету фильма журналистка газеты Washington Post Елена Макмэхон, выполняя последнюю просьбу матери, отказывается освещать президентские выборы 1984 года и начинает ухаживать за пожилым отцом, который в своё время занимался организацией поставок оружия в Иран и финансированием повстанцев в Центральной Америке.
Также в фильме сыграли Уиллем Дефо, Рози Перес, Тоби Джонс, Мэл Родригес, Эди Гатеги и другие. Ленту сняла номинантка на премию "Оскар" Ди Риис.
Видео: YouTube / One media
Вышел трейлер фильма "Его последнее желание" Аффлеком и Хэтэуэй
Мировая премьера фильма запланирована на 27 января 2020.
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