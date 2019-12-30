Вышел трейлер фильма "Его последнее желание" Аффлеком и Хэтэуэй

В сети опубликован трейлер фильма "Его последнее желание", где главные роли сыграли оскороносные актёры Бен Аффлек ("Операция Арго", "Исчезнувшая") и Энн Хэтэуэй ("Отверженные", "Тёмный рыцарь").

По сюжету фильма журналистка газеты Washington Post Елена Макмэхон, выполняя последнюю просьбу матери, отказывается освещать президентские выборы 1984 года и начинает ухаживать за пожилым отцом, который в своё время занимался организацией поставок оружия в Иран и финансированием повстанцев в Центральной Америке.

Также в фильме сыграли Уиллем Дефо, Рози Перес, Тоби Джонс, Мэл Родригес, Эди Гатеги и другие. Ленту сняла номинантка на премию "Оскар" Ди Риис.

Видео: YouTube / One media