Кинолента выйдет в российский кинопрокат 8 октября 2020 года.

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.

"Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню", —сказано в сообщении.

В главных ролях помимо Козловского такие российские актеры, как Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Артур Бесчастный и Николай Козак.

Кинолента выйдет в российский кинопрокат 8 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер подростковой драмы "Все радостные места" с Эль Фаннинг.

Видео:Central Partnership/YouTube