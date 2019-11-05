Вышел трейлер фильма "Банкир" с Сэмюэл Л. Джексоном

Премьера картины запланирована на 21 ноября 2019.

В сети появился трейлер драматического фильма "Банкиры", где главные роли сыграли звезды киновселенной Marvel Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри) и Энтони Маки (Сокол).

В основу сюжета фильма легла реальная история афроамериканских бизнес-партнеров Джо Морриса и Бернарда Гарретта, которые в 1950-х годах основали успешное агентство по недвижимости. Чтобы избежать расовых ограничений, они нанимают подставного "белого" руководителя компании, а сами притворяются простым дворником и водителем. На вершине успеха над ними нависает угроза разоблачения.

Картину снял сценарист фильма "Ултимвтум Борна" и "Двенадцать друзей Оушена" Джордж Нолфи. В ленте также сыграли Николас Холт, Ниа Лонг, Джесси Ашер, Колм Мини, Тейлор Блэк, Пол Бен-Виктор и другие.

Видео: YouTube/IGN