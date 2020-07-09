Вышел тизер нового фантастического сериала "Вдали" с Хилари Суонк

Премьера всех эпизодов состоится в стрим-сервисе Netflix 4 сентября.

В четверг, 9 июля, в сети появился тизер нового фантастического сериала "Вдали" с Хилари Суонк. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В сюжете история астронавта, которая оставила родных на земле и отправилась на Марс. Над сценарием работали Джессика Голдберг и Мэтт Ривз. Сценарий для "Вдали" написали Джейсон Катимс, Эндрю Хиндерэйкер и Эдвард Цвик.

Главные роли в проекте исполнили Талита Бейтман, Джош Чарльз, Ато Эссандо, Адам Пригоден и Марк Иванир. Премьера ожидается 4 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".

Видео:Netflix/YouTube