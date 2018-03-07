Вышел тизер фильма "Кристофер Робин": Кристофер повзрослел и стал сам отцом

Дисней опубликовал трейлер фильма о повзрослевшем Кристофере Робине и все том же Медвежонке Винни.

На официальном канале Дисней в России вышел тизер фильма "Кристофер Робин".

Фильм стоит с пометкой 6+ и выйдет на экраны 2 августа. Кристофер повзрослел и стал серьезным мужчиной. Теперь у него есть своя семья, маленькая дочка и работа. Но у взрослого Кристофера не все складывается удачно. В один из тяжелых периодов он встречает на улице друга детства Винни. Они вместе возвращаются в сказочный лес, где встречают старых друзей, и Кристофер вновь обретает счастье.

Роль К. Робина сыграл Юэн Макгрегор. Режиссер Марк Форстер. По рейтингу "Кинопоиска" это один из самых ожидаемых премьер 2018 года.

Видео: YouTube/Disney Россия