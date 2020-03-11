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Вышел трейлер фильма "Очень выдающейся Мистер Данди"

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Дата премьеры пока неизвестна.

В среду, 11 марта, в сети появился  трейлер фильма "Очень выдающейся Мистер Данди". Видеоролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

В главных ролях появятся Пол Хоган, Джон Клиз, Чеви Чейз и Реджинальд ВелДжонсон. В сюжете история постаревшего Данди. Напомним, что Пол Хоган снялся в культовой дилогии Крокодил Данди в 80-х.

Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что в России вслед за всем миром перенесли показ "Кролика Питера 2".

Видео:JoBlo Movie Trailers/YouTube

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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