Вышел трейлер фильма "Очень выдающейся Мистер Данди"

Дата премьеры пока неизвестна.

В среду, 11 марта, в сети появился трейлер фильма "Очень выдающейся Мистер Данди". Видеоролик опубликован на YouTube-канале JoBlo Movie Trailers.

В главных ролях появятся Пол Хоган, Джон Клиз, Чеви Чейз и Реджинальд ВелДжонсон. В сюжете история постаревшего Данди. Напомним, что Пол Хоган снялся в культовой дилогии Крокодил Данди в 80-х.

Дата премьеры пока неизвестна.

Ранее мы сообщали о том, что в России вслед за всем миром перенесли показ "Кролика Питера 2".

Видео:JoBlo Movie Trailers/YouTube