Вышел трейлер нового "Пиноккио" от Маттео Гарроне

Премьера в России состоится 12 марта 2020 года.

В понедельник, 23 декабря, в сети появился трейлер на русском языке "Пиноккио" итальянского кинорежиссёра Маттео Гарроне. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Кинокомпании ВОЛЬГА.

В сюжете киноленты оригинальная сказка Карло Коллоди про деревянного мальчика. Главные роли в фильме сыграл обладатель премии "Оскар", режиссер "Жизнь прекрасна", Роберто Бениньи, а также Джиджи Проетти, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марин Вахт и Федерико Иелапи.

Премьера в России состоится 12 марта 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что за выходные новые "Звездные войны" возглавили российский кинопрокат.

Видео:Кинокомпания ВОЛЬГА/YouTube