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За выходные новые "Звездные войны" возглавили российский кинопрокат

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За минувшие четыре дня кинолента собрала  369,5 млн рублей.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что кинолента "Звездные войны: Скайуокер. Восход" возглавили российский кинопрокат. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. 

Сервис анализировал данные с 19 по 22 декабря.  Как оказалось, за минувшие четыре дня кинолента собрала  369,5 млн рублей.

Напомним, что новый "Звездных войн" вышел в прокат 19 декабря. В девятом по счету фильме киносаги создатели обещали дать ответы на все загадки предыдущих частей. Зрителей ждут новые и старые герои, уникальные миры и увлекательные путешествия на край Галактики.

Ранее мы сообщали о том, что "Яндекс. Музыка" поставила аудиоспектакль к выходу новых "Звездных войн".

Видео: YouTube / Star Wars 

Теги: звездные войны, кино, культура, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Культура, Кино, Новости России,

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