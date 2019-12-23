За выходные новые "Звездные войны" возглавили российский кинопрокат

За минувшие четыре дня кинолента собрала 369,5 млн рублей.

В понедельник, 23 декабря, стало известно о том, что кинолента "Звездные войны: Скайуокер. Восход" возглавили российский кинопрокат. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Сервис анализировал данные с 19 по 22 декабря. Как оказалось, за минувшие четыре дня кинолента собрала 369,5 млн рублей.

Напомним, что новый "Звездных войн" вышел в прокат 19 декабря. В девятом по счету фильме киносаги создатели обещали дать ответы на все загадки предыдущих частей. Зрителей ждут новые и старые герои, уникальные миры и увлекательные путешествия на край Галактики.

Ранее мы сообщали о том, что "Яндекс. Музыка" поставила аудиоспектакль к выходу новых "Звездных войн".

Видео: YouTube / Star Wars