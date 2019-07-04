Вышел новый трейлер продолжения "Барашка Шона"

Мультфильм выйдет в прокат 26 декабря 2019 года.

В сети появился трейлер предстоящего мультфильма "Барашек Шон: Фермагеддон". Ролик был опубликован на сервисе ютуб.

По сюжету новой ленты на ферму Барашка Шона приземляется космический корабль. Герой знакомится с инопланетянкой по имени Лу-Ла, и им вместе предстоит найти способ вернуть ее домой. Мультфильм выйдет в прокат 26 декабря 2019 года.

"Барашек Шон: Фермагеддон" является продолжением одноименного фильма и частью вселенной мультфильма, в которых главным героем выступает персонаж барашка Шона. Мультфильм создан с помощью соединения пластилиновой и компьютерной анимации. Сериал получил высокие оценки от критиков, а полнометражная картина даже выдвигалась на "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

Видео: Ютуб/Shaun the Sheep