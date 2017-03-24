Вышел новый трейлер мультфильма "Миграция"

Мировая премьера состоится 22 декабря.

Студия Illumination представила новый трейлер мультфильма "Миграция". Режиссером ленты выступил Бенджамин Реннер.

Сюжет расскажет историю семейства уток из Новой Англии, которое убеждает своего заботливого отца взять бессрочный отпуск. Они собираются мигрировать на Багамы.

Роли озвучили Кумэйл Нанджиани, Элизабет Бэнкс, Дэнни Де Вито и другие. Мировая премьера состоится 22 декабря.

Ранее Netflix представил трейлер аниме-сериала "Скотт Пилигрим жмет на газ".

Видео: YouTube / Illumination