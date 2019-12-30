Вышел новый трейлер мультфильма "Кролик Питер 2"

Фильм выйдет в прокат 27 февраля 2020.

Кинокомпания Sony Pictures выпустила новый трейлер приключенческого мультфильма "Кролик Питер 2". Картина вновь расскажет о приключениях маленького и непоседливого кролика по имени Питер.

По сюжету Беатрис, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

Режиссером ленты выступил Уилл Глак, ранее снявший первую часть "Кролика Питера", а также комедии "Секс по дружбе" и "Отличница лёгкого поведения". Главные роли в проекте озвучили телеведущий Джеймс Корден, Роуз Бирн ("Одержимость"), Донал Глисон Дэвид ("Бойфренд из будущего"), Марго Робби ("Тоня против всех") и другие.

Видео: Sony Pictures