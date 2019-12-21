Вышел новый трейлер фильма "Ип Ман 4"

Продолжение саги легендарного мастера боевых искусств.

В сети появился трейлер четвертого фильма из сирии лент "Ип Ман" с Донни Йеном ("Шанхайские рыцари", "Однажды в Китае 2") в главной роли. Фильм снял режиссер первых трех картин Уилсон Ип.

В центре сюжета ленты вновь оказывается мастер китайских боевых искусств Ип Ман. На сей раз он прибывает в Сиэтл, где один из его учеников решил открыть школу вин-чун. Параллельно с этим ему предстоит столкнутся с жестокими американскими военными.

Также в фильме сыграли Дэнни Чан, У Юэ, Скотт Эдкинс, Ванесс У, Крис Коллинз, Никола Стюарт-Хилл, Джим Лю и другие. Мировая премьера фильма состоялась 20 декабря 2019. Дата выхода ленты в России неизвестна.

Видео: YouTube / Movie Trailers Source