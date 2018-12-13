Вышел новый трейлер экранизации "Алладина" от Disney

Премьера фильма запланирована на 23 мая.

В сети появился новый трейлер предстоящей киноадаптации мультфильма "Алладин", премьера которого запланирована на 23 мая 2019 года.

Основной сюжет фильма расскажет историю уличного воришки, который влюбляется в принцессу. Однажды главный герой находит лампу с Джином и выдает себя за принца.

В ролике, опубликованном на ютуб-канале IGN, показали, как главный герой вместе с принцессой летит на ковре-самолете, оказывается заперт в разрушающейся пещере и многое другое.

Режиссером фильма выступил автор "Шерлока Холмса" и "Большой Куш" Гай Ричи, Роль Алладина сыграл Мена Массуд, Жасмин - Наоми Скотт, Джафара – Марван Кензари, в образе Джинна предстанет знаменитый голливудский актер Уилл Смит.

Оригинальный мультфильм вышел в 1992 году. Картина получила высокие рейтинги от критиков и положительные отзывы от публики. Лента выиграла две премии "Оскар" и получила несколько сиквелов.

Видео: IGN