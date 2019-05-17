Работа над романом началась еще 12 лет назад.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что Стефани Майер выпустила роман "Солнце полуночи", написанный от лица вампира Эдварда Каллена. Об этом сообщает The Guardian.

Основным рассказчиком в романе выступает вампир Эдвард Каллен. Работа над новой частью "Сумерек" началась 12 лет назад. Однако после утечки нескольких фрагментов рукописи Стефани Майер остановила приостановила проект.

Теперь спустя более десяти лет после утечки, они наконец-то узнают полную историю Эдварда издатель Джеймс Гарбатт.

Напомним, что режиссер фильма "Сумерки" Кэтрин Хардвик отметила, что сагу вполне может ожидать продолжение. Неизвестно появятся ли в новой части исполнителей главных ролей Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки".

Фото:кадр из фильма "Сумерки"