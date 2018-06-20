В сети появился трейлер нового "Кладбища домашних животных"

В прокате фильм появится весной 2019 года.

В сети появился финальный трейлер новой экранизации Стивена Кинга "Кладбища домашних животных". Студия Paramount Pictures опубликовала ролик на своем ютуб-канале.

В сюжете история про семью доктора Луиса Крида, которая переехала в новый дом, рядом с которым находится кладбище домашних животных. В прокате фильм появится весной 2019 года.

Режиссером фильма стал Деннис Уидмайер, который известен по таким работам, как "Глаза звезды" и "Черные праздники". В актерском составе числятся Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми Сеймец и другие.

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Видео: Paramount Pictures