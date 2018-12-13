Вышел документальный фильм о подъеме танка КВ-1 со дна Невы

В фильме показаны подготовка к операции, погружение под воду, подъем танка, ходовые испытания КВ-1 после реставрации

Генеральный директор музея "Битва за Ленинград" Олег Тиберия на своем канале в YouTub опубликовал документальный фильм "Подъем танка КВ-1 для Музея Колобанова".

В фильме показаны подготовка к операции, погружение под воду, подъем танка, ходовые испытания КВ-1 после реставрации. Описание к фильму

Серийный выпуск этого танка начался в 1940-ом году на Кировском заводе в Ленинграде. К началу войны с Германий, было изготовлено 370 танков КВ-1 и около 140 танков КВ-2. Для противника эта техника представляла серьезную опасность. Полный фильм можно посмотреть на YouTube

Видео: Олег Титберия/YouTube