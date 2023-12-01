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Вышел дублированный трейлер фильма "Предчувствие" с Леа Сейду

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Премьера в России состоится 7 марта 2024 года.

Компания Capella Film представила дублированный трейлер фильма "Предчувствие". Режиссером картины выступил Бертран Боннелло.

Сюжет расскажет историю девушки по имени Габриэль, которая решается на процедуру по очистке ДНК. В результате этой процедуры героиня начинает путешествовать по своим прошлым жизням, в которых встречает мужчину по имени Луи. Ее преследует ощущение, что произойдет нечто страшное.

В главных ролях сыграли Леа Сейду и Джордж Маккей. Премьера в России состоится 7 марта 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Фуриоса" с Аней Тейлор-Джой.

Видео: YouTube / Capella Film

Теги: capella film, предчувствие, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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