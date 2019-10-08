Вышел дублированный трейлер драмы "Миллион мелких осколков"

Премьера картины в России запланирована на 12 декабря 2019 года.

В сети появился дублированный трейлер драматического фильма "Миллион мелких осколков" с Аароном Тейлор-Джонсоном ("Пипец", "Годзилла") в главной роли.

В центре сюжета молодой писатель Джеймс, который просыпается на борту самолета в Чикаго, ничего не помня о предыдущих событиях и причинах своего разбитого состояния. Позднее выясняется, что мужчина против своей воли направлен в реабилитационный центр, где лечат алкоголизм и наркоманию. Джеймс проходит лечение на грани пыток. Одновременно он сближается с другими пациентами — зависимым боссом мафии и молодой наркоманкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться.

Картину сняла постановщик "Пятьдесят оттенков серого" Сэм Тейлор-Джонсон. Второстепенные роли в картине сыграли Билли Боб Торнтон ("Плохой Санта"), Джованни Рибизи ("Угнать за 60 секунд"), Чарли Ханнэм ("Меч короля Артура"), Одесса Янг, Джульетт Льюис и другие. Премьера картины в России запланирована на 12 декабря 2019 года.

Видео: YouTube/IVideos