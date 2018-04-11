Вышел дублированный трейлер норвежского фэнтези "Эспен в поисках Золотого замка"

На экраны фильма выйдет 5 декабря 2010.

В сети опубликован трейлер датского фэнтези фильма "Эспен в поисках Золотого замка". Картина является продолжением ленты "Эспен в королевстве троллей", вышедшей в 2017 года.

По сюжета фильма Эспен с принцессой Кристин отправляются на поиски источника Живой воды, чтобы спасти отравленных короля и королеву и все королевство в целом. Для этого им необходимо добраться до таинственного Золотого замка.

Картину снял режиссер Миккель Бренне Сандемусе. Главные роли в фильме сыграли Торбьорн Харр, Сидсе Бабетт, Элли Харбоа, Сюннёве Макоди Лунд, Мадс Сьёгард Петтерсен и другие. На экраны фильма выйдет 5 декабря 2010.

Видео: YouTube/IVides