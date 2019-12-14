Вышел IMAX-трейлер "Вторжения" Федора Бондарчука

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков.

В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком. Лента является прямым продолжением "Притяжения", которое вышло в 2017 году.

Действие сиквела разворачивается спустя три года после событий первой части. Героиня Юлия после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения она проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей – она несет угрозу вселенского масштаба.

К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков. Лента выйдет на большие экраны 1 января 2020 года.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU