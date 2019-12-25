Вирусолог сравнил, как лечат от коронавируса бедных и богатых россиян

Такой подход он назвал "аморальным".

Применять различные схемы лечения коронавируса для статусных и простых пациентов – аморально. Об этом заявил URA.RU российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, оценивая схему лечения свердловских VIP.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, как его лечили от коронавируса. Он назвал препараты: "Азитромицин", "Номидес", "Аспирин кардио", витамины и антигистаминные средства. Рядовым россиянам, которые лежат в больницах с легкими симптомами коронавируса, дают антибиотики, "Грипферон" и "Триазаверин". Эффективность последних препаратов, по мнению Анатолия Альтштейна, не доказана.

Схема лечения должна зависеть не от материального состояния больного, а от его потребности в тех или иных лекарствах. В противном случае это аморально. Анатолий Альтштейн, российский вирусолог, доктор медицинских наук

Вирусолог отметил, что в РФ есть проблемы с препаратами, доказавшими свою эффективность. Сейчас в нашей стране в перечень жизненно важных внесли три препарата на основе японского средства "Фавипивир" ("Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир"). А в самой Японии это вещество уже признали неэффективным в лечении коронавируса.

Ранее в Комздраве объяснили, почему тест на коронавирус не входит в ОМС.

Фото: Piter.TV