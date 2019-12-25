Вводить новые ограничения, считает он, не стоит.

Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России к концу 2021 года. С мнением выступил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Его слова передаёт "Интерфакс".

По его словам, пока у 70% населения России не будет иммунитета к COVID-19, заболеваемость будет расти. Он считает, что после подъёма числа заразившихся, в январе-феврале из-за погоды их количество сократится.

Зверев подчеркнул, что вирус всё равно будет попадать в РФ из других стран — несмотря на ограничения въезда и выезда.

По его словам, нынешний подъём заболеваемости коронавирусом был ожидаем, однако он не такой серьёзный, чтобы тревожиться. Вводить новые ограничения, считает вирусолог, тоже не стоит. Он предлагает сравнить потери от непосредственно коронавируса и от серьёзных ограничений — ведь в условиях изоляции медицинская помощь становится для многих недоступной. Также, считает Зверев, ограничения негативно сказываются на системе образования.

Без массовых мероприятий можно обойтись, но полностью людей закрывать чревато серьезными последствиями. Виталий Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН

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