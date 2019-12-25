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Вирусолог назвал вторую волну коронавируса в России более "жесткой"
Сегодня, 13:30
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matveyvn

Вирусолог назвал вторую волну коронавируса в России более "жесткой"

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Увеличение количества заболевших коронавирусом связанно с осенним сезоном.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал вторую волну коронавируса в России более "жесткой". Его слова приводит издание "РИА Новости".

Он считает, что показатели по заболеваемости COVID-19 в России осенью побьют весенние рекорды. Отметим, что максимальный показатель за всё время пандемии в России — 11,3 тысячи случаев заражений.

Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше.

Анатолий Альтштейн, вирусолог

Он добавил, что увеличение количества заболевших коронавирусом связанно с осенним сезоном.

Ранее мы писали, что в Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров.

Фото: pixabay.com

Теги: вирусология, вторая волна коронавируса, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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