Вирусолог назвал вторую волну коронавируса в России более "жесткой"

Увеличение количества заболевших коронавирусом связанно с осенним сезоном.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал вторую волну коронавируса в России более "жесткой". Его слова приводит издание "РИА Новости".

Он считает, что показатели по заболеваемости COVID-19 в России осенью побьют весенние рекорды. Отметим, что максимальный показатель за всё время пандемии в России — 11,3 тысячи случаев заражений.

Но мы уже готовы и сейчас будем с этим делом бороться лучше. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Он добавил, что увеличение количества заболевших коронавирусом связанно с осенним сезоном.

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