Вирусолог дал прогноз продолжительности плато по COVID-19 в России

Около половины граждан, судя по опросам, относятся к мерам довольно сдержанно.

Вирусолог Анатолий Альтштейн дал прогноз продолжительности плато по COVID-19 в России, пишут "РИА Новости". По его словам, наша страна уже близка к пику заболеваемости, однако ежедневные показатели продолжают быть довольно высокими.

Уровень будет зависеть от того, как люди будут соблюдать правила профилактики. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Он подчеркнул, что около половины граждан, судя по опросам, относятся к ним довольно сдержанно, поэтому даже на плато уровень инфицирования будет серьёзным, как и во время спада.

Альтштейн считает, что плато будет довольно продолжительным и ситуация станет легче только во второй половине весны. Он подчеркнул, что позитивно на динамику заражения может повлиять вакцинация.

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