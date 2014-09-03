Вирусолог РАН Чумаков не исключил вероятность искусственного создания штамма "омикрон"

Специалист выразил мнение, что "омикрон" намерено создали "суперослабленным", чтобы завершить пандемию.

Новый штамм "омикрон" имеет искусственное происхождение. Такое мнение в эфире "Радио России" выразил член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков. По словам специалиста, данный вариант коронавируса намерено создали "суперослабленным", чтобы завершить пандемию.

Сейчас решили прекратить пандемию, потому что настала пора решительных изменений в мире. В ближайшие три-четыре месяца будет очень многое меняться. Прекратить пандемию решил тот же, кто ее и запустил. Петр Чумаков, вирусолог РАН

Он отметил, в цепочке ДНК нового штамма был выявлен набор мутаций, характерных для других вариантов коронавируса, при этом в нем присутствует "вставочка из трех аминокислот", соответствующих сезону COVID-19.

В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В России омикрон-штамм был выявлен у нескольких россиян, прибывших из Южно-Африканской республики и с территории сопредельных государств.

Ранее в Минздраве назвали основные проявления постковидного синдрома.

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