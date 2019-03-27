Выручка резидентов ОЭЗ Петербурга выросла на 36% в период пандемии COVID-19

Самой успешной оказалась фармакологическая отрасль.

По итогам 2020 года резиденты Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" (ОЭЗ) инвестировали в свои проекты 10,5 млрд рублей. Совокупный объем выручки в "пандемийный год" составил 49,3 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина.

При реализации инвестиционных проектов было организовано 442 рабочих места. По итогам года объем налогов, которые выплатили резиденты, составил 6,4 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей пошли в бюджет Петербурга.

Одной из наиболее успешных отраслей в 2020 году стала фармацевтическая. Наибольшие объемы инвестиций последовали со стороны таких резидентов, как ЗАО "Биокад", АО "Фармасинтез-Норд" и АО "Вертекс". Они обеспечили 80% от общего объема инвестиций.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" ― это инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологической продукции, предлагающая льготы, преференции и поддержку государства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ОЭЗ Петербурга появится инновационный центр за 1 млрд рублей.

Фото: spbsez.ru