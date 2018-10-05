В ОЭЗ Петербурга появится инновационный центр за 1 млрд рублей

Общая площадь возведенного центра составит 18,67 тысячи квадратных метров.

В Петербурге, на площадке "Новоорловская", которая находится на севере города, появится новый инновационный центр. Отмечается, что Особая экономическая зона города получила положительное заключение государственной экспертизы.

Строительство центра общей площадью в 18,67 тысячи квадратных метров (12 тысяч квадратных метров производственных площадей и 6 тысяч "квадратов" офисных) обойдется в миллиард рублей. По плану работы будут вестись около полутора лет. По словам генерального директора ОЭЗ Тамары Рондалевой, подобные центры пользуются большим спросом у резидентов, а площади полностью административно-делового центра "Нойдорф" и центра трансфера технологий (ЦТТ) "Новоорловский".

Напомним, что особая экономическая зона начала работу в 2007 года. В качестве ее резидентов выступают 58 организаций.

Ранее мы писали, что в Московском районе построят гостиницу и торгово-деловой центр.

Фото: Piter.TV