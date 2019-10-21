Выручка магазинов обуви в Петербурге упала на 26%

Обороты в магазине одежды упали на 13%.

Выручка магазинов обуви в России по сравнению с сентябрём 2019 года снизилась на 17%, а магазинов одежды — на 5%. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные IT-компании "Эвотор".

Экономнее всего оказались жители Петербурга, Москвы, Нижегородской и Самарской областей. Средний чек на обувь остался на уровне прошлого года – 1866 рублей, а на одежду вырос на 3% до 1827 рублей.

Выручка обувных магазинов в Петербурге упала на 26%, но средний чек вырос до 2 114 рублей. Обороты в магазине одежды упали на 13%.

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