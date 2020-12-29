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Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету с борта Boeing-747

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Взлёт произошёл с аэрокосмического порта Мохаве в пустыне Калифорния.

Компания Virgin Orbit, специализирующаяся на разработке технологий для запуска ракет-носителей с воздушной платформы, впервые успешно запустила ракету LauncherOne с борта Boeing-747.

Полезная нагрузка успешно выведена на нашу целевую орбиту!

цитата из сообщения Virgin Orbit

На низкую околоземную орбиту вывели 9 спутников CubeSat.

Взлёт произошёл с аэрокосмического порта Мохаве в пустыне Калифорния.

Ранее описан способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России.

Видео: YouTube / International Rocket Launches

Теги: virgin, космос, ракеты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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