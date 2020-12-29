Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету с борта Boeing-747

Компания Virgin Orbit, специализирующаяся на разработке технологий для запуска ракет-носителей с воздушной платформы, впервые успешно запустила ракету LauncherOne с борта Boeing-747.
Полезная нагрузка успешно выведена на нашу целевую орбиту!
цитата из сообщения Virgin Orbit
На низкую околоземную орбиту вывели 9 спутников CubeSat.
Взлёт произошёл с аэрокосмического порта Мохаве в пустыне Калифорния.
Ранее описан способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России.
Видео: YouTube / International Rocket Launches
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