Выпускной в Петербурге обойдется дешевле, чем в Москве

При этом в России у 13% девятиклассников и 8% одиннадцатиклассников не будет выпускных.

В этом году на выпускные после 9-го и 11-го классов родители потратят больше, чем годом ранее. Расходы на организацию праздников для 9-классников выросли в среднем на 30%, для 11-классников – на 15%. Такие данные приводят аналитики сервиса SuperJob.

Для девятых классов в Петербурге собирают по 10,5 тысяч рублей, в Москве – по 12 тысяч рублей. Выпускной после окончания 11-х классов в Москве обходится в 18,5 тысячи рублей, в Петербурге – 17,5 тысячи рублей.

При этом в России у 13% девятиклассников и 8% одиннадцатиклассников не будет выпускных.

Немало родители потратятся и на наряды для детей. В Москве за выпускные платья девушек родители заплатят 13,5 тысячи и 17,5 тысячи рублей (для выпускниц 9-х и 11-х классов), на костюмы для юношей – по 13 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно. В Петербурге расходы на наряды дочерей составят 12 тысяч рублей в 9-х классах и 17 тысяч рублей в 11-х классах, для парней – 10 тысяч и 16 тысяч рублей соответственно.

В начале прошлой недели последний звонок прозвучал для 29 тысяч петербургских выпускников.

Фото: pexels