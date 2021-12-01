Выпускники петербургских школ сегодня пишут итоговое сочинение

Написание итогового сочинения началось в 10:00 и будет длиться почти четыре часа.

В Петербурге 7 декабря 27 870 одиннадцатиклассников сели за парту, чтобы написать итоговое сочинение или изложение и получить допуск к государственной итоговой аттестации. По желанию итоговое сочинение (изложение) также могут писать выпускники прошлых лет, обучающиеся профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

Написание итогового сочинения началось в 10:00 и будет длиться почти четыре часа. Школьники выполняют работу в своих образовательных учреждениях.

Комплекты тем сочинений формировались отдельно для каждого часового пояса и были опубликованы за 15 минут до начала итогового сочинения информационных ресурсах: ege.edu.ru и ege.spb.ru. Петербургским выпускникам в этом году предложены следующие темы, из которых нужно было выбрать одну:

1. Какую жизненную цель можно назвать благородной?

2. Что такое взаимопонимание?

3. Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для молодежи?

4. В чём ценность исторического опыта?

5. Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть опасны для человечества?

6. Что делает человека подлинно счастливым?

Минимальный объем работы составляет 250 слов, рекомендуемый – 350. Успешное написание сочинения обеспечивает одиннадцатиклассникам допуск к государственной итоговой аттестации. Итоги будут объявлены не позднее 21 декабря. Для тех, кто по каким-то причинам не смог написать сочинение (изложение), назначены дополнительные дни на 1 февраля и 3 мая 2023 года.

Фото: Комитет по образованию