Кравцов назвал темы итогового сочинения в новом учебном году

Министр напомнил, что сочинение является допуском к участию в ЕГЭ.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов объявил пять направлений для сочинения, которое учащиеся 11 классов будут писать в декабре. Он назвал их в ходе брифинга о готовности системы образования к началу учебного года.

По его словам, выпускников ожидают такие темы как: "Человек путешествующий: дорога в жизни человека", "Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?", а также "Преступление и Наказание - вечная тема", "Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня", "Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина".

Министр напомнил, что сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ.

Ранее ученые из Университета Ватерлоо создали искусственный интеллект, который способен написать текст песни по видеоряду клипа. Разработка получила название LyricJam. Ученые отметили, что данную технологию музыканты смогут использовать для сочинения композиций. Программу опробовали уже более 1,5 тыс. пользователей.

Видео: Правительство РФ

