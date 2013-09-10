  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выпивший водитель сбил столб на проспекте Культуры
Сегодня, 10:49
102
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Выпивший водитель сбил столб на проспекте Культуры

0 0

Мужчина вызвал такси и уехал в неизвестном направлении.

В Калининском районе автомобилист сбил столб. Авария произошла на проспекте Культуры около дома № 11. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По словам очевидцев, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и уронил фонарь. 

У машины повредился капот. Сам водитель остался жив и не пострадал. Мужчина вызвал такси и уехал в неизвестном направлении.

Ранее на Piter.tv: ночью в Пушкине произошло смертельное ДТП.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: гибдд, дпс, проспект культуры, пьяный водитель, сбил столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии