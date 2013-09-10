Выпивший водитель сбил столб на проспекте Культуры

Мужчина вызвал такси и уехал в неизвестном направлении.

В Калининском районе автомобилист сбил столб. Авария произошла на проспекте Культуры около дома № 11. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По словам очевидцев, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и уронил фонарь.

У машины повредился капот. Сам водитель остался жив и не пострадал. Мужчина вызвал такси и уехал в неизвестном направлении.

Ранее на Piter.tv: ночью в Пушкине произошло смертельное ДТП.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер