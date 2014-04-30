Ночью в Пушкине произошло смертельное ДТП

На место случившегося прибыли сотрудники полиции и экстренные службы.

Сегодня ночью, 25 сентября, в Пушкине произошла страшная авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На высокой скорости иномарка Chevrolet разбилась. Автомобиль превратился в груду металла. Рядом с машиной лежали два тела.

На место случившегося прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: на Металлистов иномарка улетела на тротуар.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб