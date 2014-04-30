  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью в Пушкине произошло смертельное ДТП
Сегодня, 9:16
55
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Ночью в Пушкине произошло смертельное ДТП

0 0

На место случившегося прибыли сотрудники полиции и экстренные службы.

Сегодня ночью, 25 сентября, в Пушкине произошла страшная авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

На высокой скорости иномарка Chevrolet разбилась. Автомобиль превратился в груду металла. Рядом с машиной лежали два тела. 

На место случившегося прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: на Металлистов иномарка улетела на тротуар.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: погибли два человека, пушкин, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии