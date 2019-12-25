Петербурженка и ее 88-летняя мама вылечились от коронавируса

Женщина рассказала о первых симптомах заболевания.

Накануне из больницы выписали 54-летнюю женщину, работающую врачом, и ее 82-летнюю маму. Они обе болели коронавирусом. Они рассказали пресс-службе Комздрава о нелегких буднях борьбы с опасной инфекцией.

По словам медика, она так и не поняла, от кого и как подцепила вирус. Когда у нее появился кашель, она недооценила свое состояние и контактировала с мамой. Через два дня после первых симптомов у женщины поднялась температура до 38, нарастала слабость, сухость во рту, пропали вкусовые ощущения, появилась одышка.

Два дня женщина даже лежала в реанимации с пневмонией и сильной головной болью. В Боткинской больнице женщина пролежала 22 дня. При этом её матери оказалось немного легче, хотя симптомы были такие же, но болезнь ею сильно не "командовала".

Сейчас они обе находятся дома и продолжают пить витамины. Медик попросила петербуржцев не забывать об индивидуальных мерах профилактики и чаще мыть руки.

Ранее в Петербурге от коронавируса скончались трое мужчин.

Фото: Piter.TV