Балерина Виктория Терёшкина отпраздновала 20 лет на сцене Мариинского театра

Виктория Терёшкина стала главной героиней творческого вечера в Мариинском театре. Так прима-балерина отпраздновала 20 лет исполнительской карьеры в труппе театра.

За кулисами она рассказала о тонкостях балетного искусства и программы спектакля.

Я пришла в балет из спорта. И чем мне больше нравится балет? Тем, что в спорте ты работаешь на результат, на баллы, ты должен все четко сделать, без эмоций, грубо говоря. В искусстве главное все-таки душа. Само собой разумеющееся – техника должна быть, но, если что-то не получилось – это не играет важного значения. Виктория Терёшкина, прима-балерина, народная артистка России.

Посетители поделились с Piter.tv впечатлениями от вечера.

Одна из лучших и любимых моих балерин. Когда я приезжаю в Санкт-Петербург, я всегда стараюсь попасть на ее спектакли. Я как профессионал смотрю, потому что я тоже балерина. Смотрю на технику, на душевные эмоции, физические, профессиональные. И такое получаю удовольствие! Лия Балданова, народная артистка Республики Бурятия

За творчеством Терёшкиной слежу буквально с первых ее шагов на сцене. Великолепно она, конечно, таким образом подобрала спектакли, что от модерна до Чайковского. Прекрасно! Браво! Браво маэстро! Браво Терёшкиной!



Елена Ковалева, зритель.

Материал подготовили: Мария Шилина, Маргарита Чкадуа, Ксения Александрова