Виктория Дайнеко заткнула своих хейтеров

Как заявила певица в своем блоге Instagram, ничего менять во внешности она не намерена.

Виктория Дайнеко обратилась в своих соцсетях, в частности, в блоге Instagram к свои хейтерам. Заявив, что ее внешность и стиль полностью устраивают девушку.

Как заявила певица в социальных сетях, она одевается так, как ей хочется, и призвала фанатов перестать ее осуждать.

Певица также отметила, что ей самой то, как она выглядит, очень нравится и ничего менять в своей внешности она не намерена. Виктория не собирается также изменять собственному стилю. Девушка считает, что ей, как никому другому, лучше знать, какая одежда подходит ее фигуре, а какая - напротив.