Выходной 22 апреля отменен в России

Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков.

В России отменен выходной 22 апреля. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, что день голосования по внесению изменений в Конституцию был перенесен с 22 апреля Владимиром Путиным. Об этом стало известно 25 марта во время обращения политика к народу.

Президент РФ подписал соответствующий указ из-за распространения коронавируса по стране. Новая дата еще точно не определена. Она будет объявлена россиянам новым указом президента России.

На данный момент в РФ насчитывается 658 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них 41 человек госпитализированы в Москве. Для сдерживания эпидемии правительство страны приняло решение продлить выходные с 28 марта до 5 апреля.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге предложил ужесточить карантин.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News