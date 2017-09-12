Выход в прокат аниме "Твоё имя": как сделать "Интерстеллар" по-японски

Совсем недавно в российский прокат вышел японский анимационный фильм "Твоё имя", который понравится как детям, так и взрослым.

Японский анимационный фильм «Твоё имя» был создан в 2016 году и уже давно снискал любовь зарубежного зрителя. А у нас он вышел в прокат всего несколько дней назад.

На сайте IMDb (крупнейшей в мире базе данных о кинематографе) у картины «Твоё имя» небывало высокий рейтинг - 8,5 из 10 (для сравнения, у мультфильма «Холодное сердце» - 7,5). И это совсем не удивительно. Аниме и правда получилось интересным. Например, картинка, которой славится режиссёр Макото Синкай, удалась. В «Твоём имени» зрителя ждут виртуозно отрисованные городские и сельские пейзажи, потрясающее и всегда разное небо... Отдельного упоминания заслуживает нежно-акварельное изображение детских воспоминаний героев.

Кроме картинки, зрителя сразу цепляет сюжет. Сначала, мы думаем, что смотрим романтическую драму, потом подростковую комедию... Но, к середине фильма, нас погружают в фантастическую историю поистине Нолановских масштабов. В такой, японский "Интерстеллар", с разрыванием ткани пространства и времени, временными петлями... Кроме того, российский зритель сможет познакомиться со многими аспектами японской культуры и традиций, некоторые из которых удивят даже заядлого анимешника.

Рассказывать о сюжете не хочется, вы все увидите сами... Но будте готовы к обмену телами, подросткам спасающим город от гибели, перемещениям из будущего в прошлое и обратно, метеоритному дождю, любви, побеждающей все преграды и много чему ещё! Стоит предупредить, что из-за сцен курения и иногда взрослому юмору, детям младше 12 лет картина не рекомендуется к просмотру.

Елизавета Назаренкова

Видео: YouTube/Daniel B