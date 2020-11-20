Видео: женщина забрала с собой чужой телефон, оставленный в книжном магазине на улице Пестеля

Пользователи считают, что камеры запечатлели действия настоящего вора-профессионала.

В социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестная женщина уносит с собой чужой телефон из книжного магазина в Петербурге. Инцидент произошел 19-го ноября на улице Пестеля.

На кадрах видно, как женщины изучают ассортимент магазина. После этого одна из них выходит на улицу, оставив свой телефон на книгах. Положила ли его туда хозяйка телефона или вытащила злоумышленница ― точно неизвестно. Другая замечает это, дожидается, пока она уйдет, и кладет мобильник к себе в карман. После этого она также покидает помещение.

Пользователи считают, что это была кража. Однако также можно предположить, что женщина взяла с собой телефон, чтобы вернуть находку владельцу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник украл оставленную в электричке сумку с дорогой видеокамерой.

Видео: vk.com/spb_today