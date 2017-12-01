Видео задержания саратовских грабителей опубликовали в интернете

В сети появилось видео оперативной съемки по задержанию группы молодых людей, которые подозреваются в ряде краж из магазинов города.

В Саратове ночью была задержана группа молодых людей, которые подозреваются в ряде краж из магазинов Саратова.

В сети появилось оперативное видео, которое было снято в момент задержания. Злоумышленники бросились в рассыпную, после того как их поймали и задержали, они каждый придумали свою версию нахождения в этом месте. На вопрос "почему побежали?", ответили, что испугались. После того, как грабители поняли, что полиция знает про них достаточно, они признались в серии краж.

Объектами их злодеяний чаще были сетевые супермаркеты, а затем и магазины автозапчастей. Преступники были задержаны в Октябрьском районе сотрудниками угрозыска при поддержке бойцов Росгвардии.

Видео: ВК, ГУ МВД России по Саратовской области