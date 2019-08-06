Видео: водитель каршеринга "заблудился" на пешеходном бульваре в Мурино

Ему помогли сориентироваться пешеходы, которые сделали водителю замечание.

Водитель каршеринга катался по пешеходной зоне на бульваре Менделеева в Мурино, пока люди не указали ему то, что он ездит вне проезжей части. После этого человек за рулем решил выехать на дорогу, едва не создав аварийную ситуацию. Жители микрорайона опубликовали видео инцидента в социальных сетях.

По сообщению очевидцев, водитель "Яндекс. Драйв" неспешно катался по тротуару. На это обратили внимание пешеходы и подошли к автомобилю, после чего машина резко рванула вперед. Никто не пострадал.

Накануне, 5 августа, конфликт на пешеходной зоне произошел между леди на "Лексусе" и мужчиной, который сделал замечание девушке. В качестве аргумента водитель вышел из авто с битой. Пешеход не стал спорить с агрессивной автоледи и пропустил ее.

Также Piter.TV сообщил о том, что "Яндекс.Драйв" закроет доступ к сервису для агрессивных водителей,

Видео: vk.com/9kino.live