Видео: выборгские школьники прошли "Первый. Космический" квест

По легенде квеста, участники выполняли миссию по спасению человечества от надвигающейся энергетической катастрофы.

Сегодня на базе СОШ № 37 прошел всероссийский молодежный исторический квест "Первый. Космический". В мероприятии приняли участие ученики 8-11 классов из 9 общеобразовательных учреждений города и района.

Участникам предстояло ощутить себя в роли космонавтов и ученых, в игровой форме познакомиться с историей освоения космического пространства, а затем использовать полученные знания для "спасения земли от надвигающейся энергетической катастрофы". Для этого командам необходимо было решить непростые задачи: запустить корабль на Луну, построить лунную базу, исследовать грунт, изучить Солнечную систему, подобрать код для замка, опознать объекты на снимках из космоса, определить причину неисправности станции, создать луноход, решить астрономические задания разной сложности и отгадать музыкальное произведения.

Организаторы: МАУ "Дом молодежи" г. Выборга, комитет образования администрации МО "Выборгский район", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

Видео: Piter.TV