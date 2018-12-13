Видео: в калининской школе прошла линейка, посвященная 74-й годовщине Великой Победы

Сегодня в школе № 6 (мкр. Калининский) состоялась торжественная линейка, посвященная 74-ой годовщине Великой Победы. Мероприятие прошло для учащихся 5-6 классов. На линейке ребята выступили с патриотическими песнями и стихами. Также была объявлена минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

В торжественном мероприятии принял участие глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Мы сегодня с вами собрались на эту торжественную линейку по случаю такого важного праздника для нашей страны и для каждого из нас. Вы знаете, что 9 мая 1945 года закончилась война, которая унесла десятки миллионов жизней и принесла очень много горя практически в каждую семью. Но она закончилась нашей победой. Все вы знаете, что ваши прадедушки и прабабушки на своих плечах пронесли все эти тяготы. Поэтому мы их и называем в простонародье "поколение победителей". Сейчас важно помнить какую ношу на себе пронес советский солдат во время войны. И сегодня, прежде всего, хочется пожелать всем нам мирного неба над головой, чтобы вы имели возможность спокойно учиться, а мы - работать на благо страны. Желаю вам яркой и насыщенной дальнейшей жизни, потому что это именно то, за что боролись и погибали наши родные и близкие.

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"