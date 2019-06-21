Видео в блоге блокадника Сергея Березовского продолжают выходить после его смерти

Дети Сергея Владимировича продолжают публиковать истории о блокаде Ленинграда и жизни после войны. Мужчина записал все эти ролики заранее.

Видео в блоге блокадника Сергея Березовского продолжают выходить даже после его смерти. Его дети выкладывают истории из жизни Сергея Владимировича, которые он успел записать заранее.

В последних видео Сергей Владимирович рассказывает о своей адвокатской карьере (как ему повезло стать адвокатом в Нью-Йорке без всяких экзаменов), репрессиях, которые коснулись его семьи, и эмиграции в США. Самые пронзительные ролики касаются блокады Ленинграда. Из этих видео узнать, чем питался и как жили горожане, как помогали друг другу в это самое тяжелое время.

Сергей Березовский впал в кому в конце февраля, 1 апреля 2019 года его не стало, он умер в больнице. Но его дети не перестают публиковать истории, которые он успел записать до своей смерти. Также видео и фотографии появляются в Instagram.

Сергей Владимирович Березовский – выдающийся адвокат нашего времени, отдавший адвокатуре 65 лет жизни, Заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры.

Видео: YouTube/ Сергей Березовский. Истории.