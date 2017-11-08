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Видео: в Воронеже мужчина проехался на капоте автомобиля с бутылкой пива

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В сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Воронеже мужчина едет на капоте автомобиля с бутылкой пива в руке.

В сеть проникли странные кадры из Воронежа, на которых мужчина проезжает на капоте автомобиля с бутылкой пива в руке.

Необычный инцидент произошел на пересечении улиц Кольцовской и Плехановской. СМИ сообщают, что роликом уже заинтересовались правоохранители. Водителя автомобиля "Хендай", который и вез пассажира проверят на нарушение правил перевозки. Личность водителя пока не установлена.

Если факт нарушения подтвердится, то водителю грозит административное дело по ч. 2 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил перевозки людей). Санкция статьи влечет наложение штрафа в размере 1 тыс. рублей. 

Видео: YouTube/Газета "Новости Воронежа"

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Категории: Новости России

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