Видео: в Воронеже мужчина проехался на капоте автомобиля с бутылкой пива

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Воронеже мужчина едет на капоте автомобиля с бутылкой пива в руке.

В сеть проникли странные кадры из Воронежа, на которых мужчина проезжает на капоте автомобиля с бутылкой пива в руке.



Необычный инцидент произошел на пересечении улиц Кольцовской и Плехановской. СМИ сообщают, что роликом уже заинтересовались правоохранители. Водителя автомобиля "Хендай", который и вез пассажира проверят на нарушение правил перевозки. Личность водителя пока не установлена.



Если факт нарушения подтвердится, то водителю грозит административное дело по ч. 2 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил перевозки людей). Санкция статьи влечет наложение штрафа в размере 1 тыс. рублей.



Видео: YouTube/Газета "Новости Воронежа"