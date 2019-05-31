Видео: в Выборгском районе проходит "Неделя предпринимательства"

В течение недели представители администрации, налоговой службы, и центра поддержки предпринимательства встречаются с представителями бизнес-сообщества района за "круглым столом".

С 29 мая по 4 июня в Выборгском районе проходит "Неделя предпринимательства". Представители комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации, налоговой службы, Центра поддержки предпринимательства ездят по району и встречаются с представителями бизнес-сообщества за "круглым столом".

В первый день "Недели" делегация посетила Первомайское и Рощинское поселения. Председатель комитета Нина Сивицкая и директор Выборгского центра поддержки предпринимательства Марина Птушко рассказали собравшимся о мерах господдержки, об изменениях в законодательстве, а также о такой важной субсидии как стартовый капитал.

В нынешнем году сумма субсидии рекордная - до 700 тысяч рублей. По словам Нины Сивицкой, специалисты комиссии, оценивающей бизнес-проекты начинающих предпринимателей, предпочтения отдают сферам услуг.

В этом году есть уникальная возможность, потому что денег нам выделено в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В связи с этим мы пересмотрели свое Положение и внесли в него изменения. Теперь в приоритете - сфера услуг. А если это социальные услуги, то здесь можно получить еще больше баллов при оценке бизнес-проекта. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район"

Заявки на получение стартовой субсидии можно подавать до 17 июня.

Также директор Выборгского центра поддержки предпринимательства Марина Птушко рассказала о мерах господдержки предпринимательской деятельности на территории Ленинградской области.

В Ленинградской области существует комплексная система поддержки предпринимательства. Это имущественная поддержка, финансовая, образовательная, маркетинговая, консультационная. Самые востребованные это, конечно же, имущественная и финансовая. Начинающие предприниматели интересуются, в первую очередь, наличием свободных помещений. Сейчас ремонтируем помещение, которое отдано центру под будущий бизнес-инкубатор, который будет находиться по адресу пр. Ленина, д. 18. Мы расчитываем в конце года уже запуститься. Тем, кто хочет открыть бизнес, мы с удовольствием покажем помещение и расскажем об условиях предоставления. Что касается финансовой поддержки, то она предоставляется в форме субсидии. В этом году предусмотрено 12 видов субсидий. Из новых видов - социальное предпринимательство и экспорт. Марина Птушко, директор Выборгского центра поддержки предпринимательства

Самыми востребованными мерами поддержки среди предпринимателей района до сих пор остается лизинг, модернизация и компенсация процентных ставок по кредитам. Все субсидии предоставляются на конкурсной основе и распределяются до конца года.

Так, с 3 июня по 5 июля принимаются заявки по лизингу. Компенсируется 95% от дохода лизингодателя (до 1 миллиона рублей). По кредитам - прием заявок с 3 июня по 12 июля. Возмещается до 75% стоимости использования заемных средств.

Всю полную информацию по мерам поддержки вы можете найти на сайте администрации МО "Выборгский район" (раздел "Малый бизнес"), на сайте Центра поддержки и развития предпринимательства, а также на сайте www.813.ru.

Фото, видео: Piter.TV