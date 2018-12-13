Видео: в Выборгском районе дети и представители власти вместе посадили 8,5 гектаров нового леса

Посадка саженцев прошла в лесном массиве неподалеку от станции Гвардейское.

В минувшую пятницу в Выборгском районе посадили 8,5 гектаров нового леса. Посадка 17 тысяч саженцев прошла в лесном массиве неподалеку от станции Гвардейское.

Как рассказал директор Северо-западного лесничества Валентин Петров, до недавнего времени на месте новой посадки был лес, но деревья уже считались аварийными. Работники Выборгского лесничества провели здесь сплошную санитарную рубку, подготовили почву и привезли саженцы ели из Лужского питомника.

Посадка елей проходила бригадами по два человека двумя способами.

Работает в основном ручная посадка - или под трубу посадочную или под меч Колесова. Есть еще и механизированные посадки, но у нас здесь сегодня нет. Николай Бобров, лесничий Красносокольского участкового лесничества

В посадке нового леса приняли участие 86 человек. Это сотрудники лесничества, воспитанники юннатской станции, школьники, представители администрации, депутат городского совета Татьяна Третьяк, а также руководитель общественной приёмной 5 округа Евгений Мокрецов и помощник – руководитель общественной приемной 16-го избирательного округа Виктор Гришкин.

Как сказали специалисты, лет через 20 здесь будет такой ельник шикарный. Мы надеемся, что будет ровненькими рядками,потому что мы старались. И в ельнике растут боровики. Так что через 20 лет приглашаю в это место за грибами. Татьяна Третьяк, депутат МО "Город Выборг"

Через 20 лет мне будет 33 года. Я позову своих родителей и своих детей и мы приедем сюда чтобы полюбоваться лесом и снова посадить как можно больше деревьев. Валерия Уварова, ученица школы № 7

Фото, видео: Piter.TV